Cronicamente allargate, come certe vene - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : VARICOSE

Significato/Curiosita : Cronicamente allargate, come certe vene

Linguaggio comune, ci si riferisce a tale patologia con la locuzione vene varicose. le varici vengono generate principalmente da: aumento della pressione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

