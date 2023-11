La definizione e la soluzione di: Se è cranica non è di cartone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCATOLA

Significato/Curiosita : Se e cranica non e di cartone

Esempio, se si verifica in una data posizione o su un'area diffusa). il trauma cranico può causare sintomi fisici, cognitivi, sociali, emozionali e comportamentali;... La scatola è un contenitore di forma generalmente parallelepipeda o cilindrica e munita di coperchio usato per riporre o trasportare materiali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Se è cranica non è di cartone : cranica; cartone; Osso che separa cavità nasale e scatola cranica ; L organo principale dentro la scatola cranica ; Osso piatto situato nella parte inferiore e posteriore della scatola cranica ; La rientranza cranica al lato esterno dell occhio; C è quella cranica ; Ten il cartone animato; Astucci di cartone ; Ben cartone animato; Famoso cartone Disney La bella e la; La testuggine ninja in un cartone ; Il cane dell omonimo cartone con Shaggy e Daphne;

