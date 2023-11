La definizione e la soluzione di: Cosmetico liquido per gli occhi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EYE-LINER

Significato/Curiosita : Cosmetico liquido per gli occhi ing

L'eyeliner (letteralmente "delineatore per gli occhi"), in italiano raramente delinatore palpebrale o semplicemente delineatore, è un cosmetico per il maquillage degli occhi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cosmetico liquido per gli occhi ing : cosmetico; liquido; occhi; Soluzione acquosa usata a scopo cosmetico o medico; Un cosmetico per ciglia; cosmetico per le ciglia; cosmetico che ridà colore; Lo è un cosmetico che equilibra l umidità cutanea; Preparato cosmetico a base grassa; Necessità di liquido ; Si dice di una sostanza che facilita l assorbimento di un liquido ; Un solco liquido ; Un liquido anestetizzante; Se è secco dà più liquido ; liquido che non fa ghiacciare le tubature; Si consulta alzando gli occhi ; Quelli siamesi hanno gli occhi blu; Chi la prova sgrana gli occhi ; Così sono gli occhi sbarrati; Quelli a occhi aperti sono sempre più belli; Se si perde si ritrova ad occhi chiusi;

