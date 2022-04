Così è detto Sandokan: la tigre di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto Sandokan: la tigre di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOMPRACEM

Significato/Curiosita : Cosi e detto sandokan: la tigre di __

Comanda con il titolo di "raja bianco di sarawak". a sfidarlo dallo scoglio di mompracem, c'è il pirata sandokan, detto "la tigre della malesia", principe...

mompracem è una isola immaginaria che compare nella serie letteraria del ciclo indo-malese di emilio salgari; l'isola è il covo di sandokan e dei suoi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con così; detto; sandokan; tigre; così sono anche dette le violette; così trasparente che si vede attraverso; così si definisce un cielo grigio e perlopiù tetro; È così chiamato l ordine del cameriere in cucina; Anziano, ma detto in maniera meno delicata; Con due pesi in un noto detto ; La Balivo ex conduttrice di detto fatto; Un lago di Roma detto anche Sabatino; sandokan e le Tigri della __; Un amico di sandokan ; Quella di Mompracem... è sandokan ; La fine... di sandokan ; La Tamaro scrittrice de La tigre e l Acrobata; Il regista taiwanese de La tigre e il dragone; Così sono le specie foca monaca e tigre di Giava; Il soprannome di Mina: La tigre di __; Cerca nelle Definizioni