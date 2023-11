La definizione e la soluzione di: Così è chiamata l università delle belle arti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCADEMIA

Significato/Curiosita : Cosi e chiamata l universita delle belle arti

La lista delle università in italia annovera le università italiane presenti sul territorio della repubblica italiana. lo stesso argomento in dettaglio:... Un'accademia è un'istituzione destinata agli studi più raffinati e all'approfondimento delle conoscenze di più alto livello. Il termine può indicare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Così è chiamata l università delle belle arti : così; chiamata; università; belle; arti; così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti; così e il caso del dottor Jekyll; così inizia lo tsunami; così viene detto il superato dalla moda; È così via in breve; così è la faccia antipatica; Viene chiamata anche leone marino; Si dice spesso alla telefonista che risponde alla chiamata ; Così viene anche chiamata la Cassazione; Vien spesso chiamata dal bambino; Assemblea di sacerdoti chiamata dal vescovo; Ha 21-23 paia di zampe ed è chiamata millepiedi; La Vergata di un università di Roma; Palazzo sede dell università di Venezia; Un bel palazzo sede dell università di Venezia; università del Connecticut; Studente ormai prossimo all università ; università del Massachusetts; La più bella tra le belle ; A volte sono belle e buone; Lo sono le belle speranze; La piazza di Pisa che è fra le più belle d Italia; Gallinacei dalle belle piume; Un titolo per belle ; Attitudine per le arti ; Si fissa agli arti infortunati; Esercitava arti occulte; Propensione per le arti ; Esercitavano arti occulte; Una delle arti liberali;

Cerca altre Definizioni