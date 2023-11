Coperto da uno strato di grasso

Suggerimenti del progettoriferimento. leonardovinciser piero (anchiano, 15 aprile 1452 – amboise, 2 maggio 1519) è statoscienziato, inventore...

Pingu è una serie animata svizzera creata da Otmar Gutmann e Erika Brueggemann e realizzata in claymation. È stata trasmessa in televisione dal 7 marzo 1990 fino al 9 aprile 2000 sul canale svizzero Schweizer Fernsehen per un totale di 104 episodi da 5 minuti ciascuno. In seguito all'acquisizione dei diritti da parte della BBC sono stati prodotti altri 52 episodi dal 2003 al 2006 e trasmessi sul canale britannico BBC Two.