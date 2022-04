Coperto di peli ispidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coperto di peli ispidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IRSUTO

Significato/Curiosita : Coperto di peli ispidi

Fusto è eretto, coperto di peli ispidi e ramificato verso la sommità. le foglie sono lunghe da 3 a 10 cm, con lamina frastagliata di colore verde uniforme...

Il trifoglino irsuto (dorycnium hirsutum (l.) ser.) è una pianta appartenente alla famiglia delle fabacee (o leguminose). il nome deriva dal latino hirsutus... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

