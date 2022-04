Convogliare, costringere in un alveo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Convogliare, costringere in un alveo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INCANALARE

Significato/Curiosita : Convogliare, costringere in un alveo

Conrad, da adolescente anela ad arruolarsi in marina, ma l'opposizione materna lo costringerà a convogliare altrove il suo desiderio di viaggio e di avventura...

Che invece possono solo imparare ad incanalare dopo essere stati iniziati, vale a dire che cominciano ad incanalare solo grazie allo stimolo ed all'insegnamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

