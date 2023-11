La definizione e la soluzione di: Contiene i viveri per un lungo viaggio in nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMBUSA

Significato/Curiosita : Contiene i viveri per un lungo viaggio in nave

Un'università galleggiante. nel 1972, al termine di un lungo viaggio di trasferimento verso il porto di hong kong, la nave prese misteriosamente fuoco e si capovolse;... La cambusa, (dall'olandese kombuis), cucina della nave nel lessico nautico, indica lo spazio destinato, all'interno delle navi, al deposito, alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

