La definizione e la soluzione di: Contiene il liquido di raffreddamento del motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RADIATORE

Significato/Curiosita : Contiene il liquido di raffreddamento del motore

il raffreddamento a liquido (radiatore se si indica il dispositivo che provvede) si basa sul mantenimento di una temperatura in un intervallo quanto più... Radiatore – sinonimo di calorifero, dispositivo per il riscaldamento degli ambienti

– sinonimo di calorifero, dispositivo per il riscaldamento degli ambienti Radiatore – dispositivo che provvede al raffreddamento a liquido nei motori a combustione interna

– dispositivo che provvede al raffreddamento a liquido nei motori a combustione interna Radiatore – singolare di radiatori, tipo di pasta Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «radiatore» (radiatore se si indicadispositivo che provvede) si basa sul mantenimentouna temperatura in un intervallo quanto più... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Contiene il liquido di raffreddamento del motore : contiene; liquido; raffreddamento; motore; Che non contiene sbagli; contiene gli attrezzi o pompa la musica; Una lettera che contiene documenti importanti; Fa fremere chi la contiene ; contiene un filo fusibile; contiene il siero; Necessità di liquido ; Si dice di una sostanza che facilita l assorbimento di un liquido ; Un solco liquido ; Un liquido anestetizzante; Se è secco dà più liquido ; liquido che non fa ghiacciare le tubature; Il classico motore usato sui motocicli di piccola cilindrata; Chi l apre vede il motore ; Lo è il motore del bolide; Le aperture per il motore ; L accensione del motore ; Il motore che va a gasolio;

Cerca altre Definizioni