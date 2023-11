Contiene le informazioni digitali ing

Secondo le linee guida sull'uso delle fonti.bank n.v. è una banca diretta facente parte del gruppo olandese, presente in più di 40 paesi, di cui 15...

In informatica, una base di dati o banca dati (in inglese database, comune anche in italiano) è una collezione di dati organizzati immagazzinata e accessibile per via elettronica. Piccole banche dati possono essere immagazzinate su un file system, mentre banche dati più grandi sono ospitati su computer cluster o su cloud storage. La progettazione delle basi dati si basa su tecniche formali e considerazioni pratiche, come la modellazione dei dati, uno stoccaggio e rappresentazione dei dati efficienti, linguaggi di interrogazione, sicurezza e privatezza dei dati sensibili, e problemi legati al calcolo distribuito, come il supporto all'accesso concorrente e la tolleranza ai guasti.