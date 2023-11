La definizione e la soluzione di: Contenitore che conserva, soprattutto liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SERBATOIO

Significato/Curiosita : Contenitore che conserva soprattutto liquidi

Capacità variavano a seconda che fossero destinate ai liquidi (µta ) o ai solidi (µta ); nel caso dei liquidi, ad esempio, si utilizzava l'anfora... Capacità variavano a secondafossero destinate ai(µta ) o ai solidi (µta ); nel caso dei, ad esempio, si utilizzava l'anfora... Un serbatoio è un contenitore di solidi, liquidi o talvolta gas, che permette la conservazione e l'eventuale trasporto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Contenitore che conserva, soprattutto liquidi : contenitore; conserva; soprattutto; liquidi; contenitore per pellicole da proiettare; Grosso contenitore intrecciato; contenitore stagno sui camion per portare liquidi; contenitore con manici per servire minestre; Serve a turare un contenitore ; contenitore graduato; Il Santo di cui si conserva il sangue coagulato; Che non si conserva dopo un utilizzo; conserva le olive; Una conserva di frutta; conserva di frutta; Lo conserva chi non si mostra; Persona che aiuta i poveri soprattutto dando loro del denaro; Si prendono soprattutto in agosto; Elevarsi in senso soprattutto figurato; Benessere soprattutto materiale; soprattutto , in modo particolare; Vi si parla soprattutto spagnolo e portoghese; Un sacco per i liquidi ; Lo sono i liquidi che fanno lavorare i reni; Sacchi di pelle per liquidi ; Sciolti in dei liquidi ; Zone di raccolta di liquidi sul fondo delle barche; Contenitore stagno sui camion per portare liquidi ;

Cerca altre Definizioni