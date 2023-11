La definizione e la soluzione di: Contengono gli animali all aperto in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RECINTI

Significato/Curiosita : Contengono gli animali all aperto in campagna

Un recinto è una struttura autoportante per limitare o impedire il movimento oltre un confine territoriale. Le recinzioni sono generalmente distinte dalle mura per la loro costituzione più leggera e per lo scopo per il quale sono state concepite. Le mura sono in genere ostacoli realizzati in mattoni pieni o in calcestruzzo, bloccando così sia la visione che il passaggio, mentre le recinzioni vengono utilizzate più frequentemente per fornire un sezionamento visivo degli spazi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

