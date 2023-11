La definizione e la soluzione di: Contadini sotto contratto con proprietari terrieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEZZADRI

Significato/Curiosita : Contadini sotto contratto con proprietari terrieri

Signoria fondiaria era una forma di potere locale esercitata dai grandi proprietari terrieri nei secoli centrali del medioevo. viene detta fondiaria in quanto... Signoria fondiaria era una forma di potere locale esercitata dai grandinei secoli centrali del medioevo. viene detta fondiaria in quanto... La mezzadria (da un termine derivante dal latino tardo che indica "colui che divide a metà") è un contratto agrario d'associazione con il quale un proprietario di terreni (chiamato concedente) e un coltivatore (mezzadro) si dividono (normalmente a metà) i prodotti e gli utili di un'azienda agricola (podere). Il comando dell'azienda spetta al concedente. Nel contratto di mezzadria, il mezzadro rappresenta anche la sua famiglia (detta famiglia colonica). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

