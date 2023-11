La definizione e la soluzione di: Consumo della cartilagine con l avanzare dell età. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARTROSI

Significato/Curiosita : Consumo della cartilagine con l avanzare dell eta

Collo più allungato e i caratteristici ossiconi simili a corna fatti di cartilagine. il palaeotragus, che apparve per la prima volta 14 milioni di anni fa... Collo più allungato e i caratteristici ossiconi simili a corna fatti di. il palaeotragus, che apparve per la prima volta 14 milioni di anni fa... L'artrosi o osteoartrosi è una malattia degenerativa che interessa le articolazioni. In medicina veterinaria è conosciuta anche come Degenerative Joint Disease (DJD). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Consumo della cartilagine con l avanzare dell età : consumo; cartilagine; avanzare; Illuminano a basso consumo ; Eccessivo consumo ; consumo eccessivo e inutile; Pagano la bolletta per il consumo ; Imposte sul prezzo al consumo di certi beni; Un verbo di consumo ; Una cartilagine che ricorda i calciatori; Una cartilagine del ginocchio; Una cartilagine nasale; avanzare un malizioso dubbio; Il lento avanzare della pratica; Nel basket si devono fare per avanzare ; avanzare militarmente; Agitarsi per avanzare ; Le racchette per avanzare sulla neve fresca;

Cerca altre Definizioni