Confetti medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confetti medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PILLOLE

Significato/Curiosita : Confetti medicinali

Disambiguazione – "confetti" rimanda qui. se stai cercando l'album dei little mix, vedi confetti (album). il confetto è un dolce formato da una mandorla...

Correggibile adottando pillole con clima estrogenico minore), sensazione di gonfiore, lieve aumento di peso (comunque contrastabile assumendo pillole contenenti particolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con confetti; medicinali; I confetti alla mandorla; I ripieni dei confetti ; Frutti da confetti ; Un rito coi confetti ; Piante con proprietà medicinali che danno prurito; L esaurirsi dei medicinali ; Il sistema di controllo dei medicinali in commercio; Contenitore in vetro per medicinali ; Cerca nelle Definizioni