La definizione e la soluzione di: Concentrazione del mercato in un unica impresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONOPOLIO

Significato/Curiosita : Concentrazione del mercato in un unica impresa

Libera i servi e li trasforma in proletari, che possono vendere l'unica cosa in loro possesso, la "forza lavoro", sul mercato del lavoro. inoltre la rivoluzione... Libera i servi e li trasformaproletari, che possono venderecosaloro possesso, la "forza lavoro", sullavoro. inoltre la rivoluzione... Monopolio (dal greco µ mònos «solo» e -p pólion da pe polèin «vendere») è una forma di mercato nella quale un unico venditore offre un prodotto o un servizio per il quale non esistono sostituti stretti (monopolio naturale) oppure opera in ambito protetto (monopolio legale, protetto da barriere giuridiche). Consiste insomma nell'accentramento dell'offerta del mercato di un dato bene o servizio nelle mani di un solo venditore, nel caso di un solo compratore si dice monopsonio. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Concentrazione del mercato in un unica impresa : concentrazione; mercato; unica; impresa; Portare alla massima concentrazione ; Perdere la concentrazione ; Un minerale che aiuta concentrazione e memoria; Locuzione che fa subito pensare al mercato dell usato; Le uscite sul mercato dei nuovi prodotti; L antico foro romano per il mercato dei bovini; Il caotico mercato orientale con tanti negozi; Il mercato oltre il super; Una festa con fiera e mercato ; Abitazione costituita da un unica stanza; In casa la viziano un po tutti ma non è la Figlia unica ; La moneta unica ; Quasi unica ; Comprende gli Stati UE con la moneta unica ; Riunire in un unica struttura diverse società; È insita in ogni impresa ; Cirque du impresa di spettacoli intemazionali; Dirigere guidare un impresa in modo insolito; Come l impresa realizzata con un aeromobile; Chi la cavalca si getta in un impresa pericolosa; Raccolgono attività e passività di un impresa ;

Cerca altre Definizioni