La definizione e la soluzione di: Con il martello è un attrezzo dello scultore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCALPELLO

martello per vari usi martello da geologo martello da alpinista martello da cucina, per battere la carne martelletto da medico, piccolo martello con la... Lo scalpello è un utensile che serve per asportare parti di materiale in forma di schegge. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

