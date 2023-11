La definizione e la soluzione di: Con Greg in una nota sitcom USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DHARMA

Significato/Curiosita : Con greg in una nota sitcom usa

Dharma (in devanagari: "") è un termine sanscrito che presso le religioni dell'Asia meridionale riveste numerosi significati. Può essere tradotto come "dovere", "legge", "legge cosmica", "legge naturale", oppure "il modo in cui le cose sono" o come equivalente del termine occidentale "religione". Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

