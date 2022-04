Con caos e disordine: a __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con caos e disordine: a __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Con caos e disordine: a __

Fibra del 2022 caos – concetto riferito alla tendenza al disordine (entropia) dei sistemi fisici caos molecolare – ipotesi usata in fisica e in chimica per...

Disambiguazione – se stai cercando la località italiana, vedi casacca (berceto). la casacca è un indumento ampio e dritto, spesso una giacca o una camicia...