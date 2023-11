La definizione e la soluzione di: Comune del ravennate della celebre maiolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Comune del ravennate della celebre maiolica

Storicamente nota per la produzione di ceramica artistica, in particolare la maiolica, tanto rinomata da essere de facto riconosciuta a livello internazionale... Faenza (AFI: /fa'na/, F´za in romagnolo) è un comune italiano di 58 683 abitanti della provincia di Ravenna in Emilia-Romagna. La città è ...