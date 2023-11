La definizione e la soluzione di: Il comune catanese famoso per i pistacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRONTE

Significato/Curiosita : Il comune catanese famoso per i pistacchi

Si svolge anche il rally del commercio che coinvolge i comuni di misterbianco e camporotondo. il catanese aveva delle grosse carenze per quanto riguarda... Bronte (Bronti in siciliano) è un comune italiano di 18 149 abitanti della città metropolitana di Catania in Sicilia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il comune catanese famoso per i pistacchi : comune; catanese; famoso; pistacchi; Una comune è la dionea; comune in provincia di Chieti; comune del Sassarese; Il comune lombardo con il Museo Alfa Romeo; comune del Messinese; comune e vistosa orchidea; Un centro del catanese ; Lo è tanto un catanese quanto un ragusano; L Andrea rugbista catanese ; Vino rosso catanese ; Comune del catanese ; Il supplì catanese ; famoso album degli Squallor del 1983; famoso re di Tebe; de Compostela: vi sorge un famoso Santuario; L Albinoni di un famoso Adagio iniz; Il Pappano famoso direttore d orchestra; Walter famoso alpinista; Comune siciliano rinomato per i pistacchi ; Quella di arachidi e pistacchi ... è secca;

Cerca altre Definizioni