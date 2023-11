La definizione e la soluzione di: Compone una cartuccia insieme al proiettile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOSSOLO

Significato/Curiosita : Compone una cartuccia insieme al proiettile

Chassepot prodotto a mutzig nel 1869. al centro: cartuccia 11 mm chassepot in carta e proiettile sferico. a destra: cartuccia metallica a percussione centrale... Chassepot prodotto a mutzig nel 1869.centro:11 mm chassepot in carta esferico. a destra:metallica a percussione centrale... Il bossolo è una delle parti fondamentali della cartuccia, destinata a contenere principalmente la carica di lancio (polvere da sparo), il proiettile e l'innesco. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

