La definizione e la soluzione di: Completamente avvolto da un liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMMERSO

Significato/Curiosita : Completamente avvolto da un liquido

Di un liquido, permettendo ad un oggetto di viaggiare ad altissima velocità all'interno del liquido stesso, rimanendo però completamente avvolto dalla... Il principio di Archimede, che prende il nome dall'omonimo scienziato siracusano che lo enunciò, spiega perché alcuni corpi affondano mentre altri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

