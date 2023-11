La definizione e la soluzione di: Come una foglia destinata a staccarsi dall albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CADUCA

Significato/Curiosita : Come una foglia destinata a staccarsi dall albero

Raggio totale del tronco) rispetto ad un albero della stessa specie che cresca in una densa foresta. gli alberi isolati possono raggiungere dimensioni notevoli... Si definiscono latifoglie quelle piante, alberi o arbusti, erbacee o legnose, caratterizzate da foglie larghe a prescindere dalla loro forma. Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

