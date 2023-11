La definizione e la soluzione di: Come una diagnosi fatta già al feto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRENATALE

Significato/Curiosita : Come una diagnosi fatta gia al feto

Terapie il feto muore tra la 25ª e la 35ª settimana. lo stesso argomento in dettaglio: test di kleihauer-betke. la diagnosi della men viene fatta in due momenti... Terapie ilmuore tra la 25ª e la 35ª settimana. lo stesso argomento in dettaglio: test di kleihauer-betke. ladella men vienein due momenti...

Gravidanza o gestazione è lo stato della donna e in genere delle femmine dei mammiferi che porta nel proprio utero il risultato della fecondazione. Il termine gravidanza deriva dall'aggettivo latino gravidus che significa "gravato, appesantito" (derivato a sua volta dall'agg. gravis "pesante"). Gravida o pregna viene detta la donna incinta in quanto porta dentro di sé un carico, un "peso" (gravedo). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

come l umore cattivo; come inizia inizia; Non si comporta come gli altri; come il canto ispirato da una grande nostalgia; Uno come Pul Cayard; Pesanti come certe tasse; Le precisano le diagnosi ; Consentono la diagnosi d una malattia; I raggi della diagnosi sigla; Permette di effettuare diagnosi a distanza; Sono subordinate alle diagnosi ; Facilitano la diagnosi ; fatta aspirare; La bellezza fatta dea; Una spontanea rinuncia fatta per devozione; Linea fatta con la penna; La materia di cui è fatta una questione oziosa; È fatta di peli; Dimenarsi come un feto ; Organo che protegge e nutre il feto ; Contiene il feto in gravidanza: sacco __; Il feto che arriva a termine con i piedi in basso; Uno stadio prima del feto ;

