Come la protezione di un armadillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la protezione di un armadillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORAZZA

Significato/Curiosita : Come la protezione di un armadillo

Atto pratiche di protezione per questo armadillo, sebbene diverse popolazioni vivano in molte aree protette. questa specie di armadillo è uno dei migliori...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corazza (disambigua). la corazza è un indumento protettivo utilizzato per difendere il busto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con come; protezione; armadillo; Foci come la Gironda o quelle del Tamigi; come un terreno che si trova più in basso; Solida e voluminosa come può essere una roccia; Che parte da sinistra, come la scrittura italiana; Un gruppo d agenti di protezione ; Un prodotto per la protezione delle piante; Una protezione in caso di cadute; Bisognoso di protezione ; La testa dell armadillo ; Il fumettista autore de La profezia dell armadillo ; La corazza ossea dell armadillo e del pangolino; La testa dell armadillo ; Cerca nelle Definizioni