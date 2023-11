La definizione e la soluzione di: Come un libro non digitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARTACEO

Significato/Curiosita : Come un libro non digitale

un e-book (anche ebook, ebook), oppure libro elettronico o libro digitale, è un libro in formato digitale, apribile mediante computer e dispositivi mobili... La carta d'identità cartacea italiana è uno dei documenti di riconoscimento previsti in Italia dalla legge. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come un libro non digitale : come; libro; digitale; Il cantautore italiano che ha in repertorio come una favola; Vermi come il lombrico; come l umore cattivo; come inizia inizia; Non si comporta come gli altri; come il canto ispirato da una grande nostalgia; La costola del libro ; L orso amico di Mowgli ne Il libro della giungla; Scrivono il loro nome sulla copertina del libro ; Il quinto libro del Pentateuco; Il libro consultato da chi gioca al Lotto; Gli industriali del libro ; Un identità digitale per servizi online; Un elenco di brani musicali in formato digitale ; Play: la piattaforma digitale per rivedere programmi TV; Come la calcolatrice non digitale ; Un lettore di musica digitale ; Impronta digitale ;

Cerca altre Definizioni