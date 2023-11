La definizione e la soluzione di: Come un gelato al sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIOLTO

Solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. come un gelato all'equatore... Soloabbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento.all'equatore... Nella metrica italiana, per verso sciolto s'intende un verso non rimato, cioè sciolto dalla rima, non legato ad altri dalla rima. Qualunque verso può trovarsi sciolto all'interno di una strofa e in tal caso è detto anche verso irrelato. Ma il verso sciolto per eccellenza nella nostra tradizione poetica, l'unico usato da solo in sequenze più o meno estese, è l'endecasillabo sciolto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

