La definizione e la soluzione di: Come un difetto che si ha fin dalla nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONGENITO

Significato/Curiosita : Come un difetto che si ha fin dalla nascita

si sovrappone o funge da sinonimo per il concetto di malattia genetica dovuta ad un difetto genetico e che non necessariamente si evidenzia fin dalla... sovrappone o funge da sinonimo per il concetto di malattia genetica dovuta adgenetico enon necessariamenteevidenzia... Il piede torto congenito è una malformazione del piede presente alla nascita, caratterizzato da atteggiamento errato e persistente che impedisce un normale appoggio a terra e contraddistinto da un'eziologia complessa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come un difetto che si ha fin dalla nascita : come; difetto; dalla; nascita; come l umore cattivo; come inizia inizia; Non si comporta come gli altri; come il canto ispirato da una grande nostalgia; Uno come Pul Cayard; Pesanti come certe tasse; difetto organizzativo; Un difetto di poco conto; Un difetto da seta; Un difetto di costituzione fisica; Diede nome a un difetto della vista; difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni; Profondamente fuori dalla regola; Si desume dalla classe; Si alza dalla folla tumultuante; Protegge dalla ruggine; Sporgono dalla bocca di Dracula; Animaletto africano dalla tipica posizione eretta; Lo era per nascita Galileo; Quella di nascita rivela l età; Malato dalla nascita ; Viene imposto alla nascita ; Lo era per nascita Einstein; I propri si hanno alla nascita ;

Cerca altre Definizioni