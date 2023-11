La definizione e la soluzione di: Come il contenitore con tacche per la misurazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRADUATO

Significato/Curiosita : Come il contenitore con tacche per la misurazione

Strumento per la misurazione del tempo, basato sulla percolazione di un liquido - tipicamente acqua, più raramente mercurio - attraverso un foro. la sua forma... Strumentodel tempo, basato sulla percolazione di un liquido - tipicamente acqua, più raramente mercurio - attraverso un foro.sua forma... Il cilindro graduato è uno strumento per le misure di volume (generalmente di liquidi, ma può essere utilizzato anche per sabbie, farine, ecc.) usato da chimici e biologi in diverse attività di laboratorio. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

