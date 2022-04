Coloro che prendono in affitto un immobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coloro che prendono in affitto un immobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LOCATARI

Significato/Curiosita : Coloro che prendono in affitto un immobile

che preferisce e che più si adatta ai suoi gusti, giovane o vecchia, alta o bassa, magra o grassa, dopo averle attentamente osservate mentre prendono...

(detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con coloro; prendono; affitto; immobile; Così sono detti coloro che accettano i soprusi senza reagire; L insieme di coloro che comunicano con una lingua; Lo sono coloro che nutrono dei dubbi su una teoria; Così furono detti coloro che corsero in soccorso di Firenze nell alluvione del 1966; Tale è il concilio al quale prendono parte tutti i vescovi; Si prendono da pareri che non si condividono; I suoi Castelli comprendono una zona di Verdicchio DOC; Si prendono su blocco notes o quaderno; Pagano l affitto ; Un noto sito di camere in affitto in case private; Un fidanzato... che non paga l affitto ; Data in affitto ; fu. Siccome immobile .; immobile , fermo; Si può accendere su un qualsiasi bene immobile ; Vincolo sull immobile ; Cerca nelle Definizioni