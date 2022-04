Colorazione rossa genetica dei capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colorazione rossa genetica dei capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUTILISMO

Significato/Curiosita : Colorazione rossa genetica dei capelli

Peli e capelli biondi. i capelli biondi si trovano nelle persone che hanno uno scarso livello di un pigmento scuro chiamato eumelanina. i capelli biondi...

I capelli rossi o rutilismo o eritrismo o isabellismo è la caratteristica delle persone che hanno capelli rossi, biondo ramato o castano ramato. questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con colorazione; rossa; genetica; capelli; colorazione patologica giallastra della cute; L anomala colorazione gialla della pelle; Con il tempo, assume una colorazione giallastra; L anomala colorazione gialla della pelle; Macchia rossa stra permanente sulla pelle; Lo stato slavo con la bandiera rossa , bianca e blu; Roccia semi-preziosa, più comunemente rossa ; Il comune calabrese della nota cipolla rossa ; Copia genetica mente identica; Moltiplicato genetica mente; Una sigla da ingegneria genetica ; Malattia genetica che causa invecchiamento precoce; Proteina che hanno in comune unghie e capelli ; Togliere umidità dalla testa con un asciugacapelli ; Alternativa alla spazzola per i capelli ; Cilindri usati per arricciare i capelli ;