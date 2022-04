Cogliere sul fatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cogliere sul fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BECCARE

Significato/Curiosita : Cogliere sul fatto

Baroni invidiosi. un nano malvagio, buffone del re, tenta di farli cogliere sul fatto durante un loro appuntamento notturno nel verziere, ma tristano si...

Cesare beccaria bonesana, marchese di gualdrasco e di villareggio (milano, 15 marzo 1738 – milano, 28 novembre 1794), è stato un giurista, filosofo, economista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con cogliere; fatto; Un opportunità da cogliere al volo; cogliere in flagrante; Fa cogliere il momento giusto; Si usano in laboratorio per raccogliere campioni; fatto di rame; Rilassato in fatto di morale; Giaciglio nelle stalle fatto da materiali misti; Lo è un sistema fatto da unità componibili; Cerca nelle Definizioni