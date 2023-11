La definizione e la soluzione di: Cittadino della capitale russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOSCOVITA

Significato/Curiosita : Cittadino della capitale russa

Russia (in russo ´, rossíja, ascolta), ufficialmente federazione russa (in russo ´ ´, rossíjskaja federácija, ascolta), è uno... Mosca (AFI: /'moska/; in russo ´, Moskva, pronuncia russa [msk'va], ) è la capitale, la città più popolosa nonché il principale centro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cittadino della capitale russa : cittadino; capitale; russa; Elio il regista di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; cittadino importato; Mezzo cittadino ; Il cittadino che in Grecia finanziava feste giochi ecc; Ricco e importante cittadino ; Uno slargo cittadino ; Stato USA che ha per capitale Phoenix; La sua capitale è Lilongwe; La capitale della Lettonia; La capitale della Giamaica; Ha per capitale Dispur; capitale dell Oregon; Un agenzia di stampa russa ; russa : verdure con la maionese; La ANSA russa ; Chitarra russa a tre corde; Vasta prateria russa ; Celebre agenzia di stampa russa ;

Cerca altre Definizioni