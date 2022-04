Città del Basso Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del Basso Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROSETTA

Significato/Curiosita : Citta del basso egitto

Distretti in cui era suddiviso l'antico egitto. l'alto egitto era suddiviso in 22 distretti, mentre il basso egitto ne comprendeva 20. gli storici greci...

Citazioni di o su rosetta loy loy, rosetta, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) rosetta loy, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con città; basso; egitto; Zona della città con particolari caratteristiche; Se è aperta sei fuori città ; Ricca città lacustre ticinese; città di una casalinga spesso menzionata; Come un terreno che si trova più in basso ; Di violino o di basso nelle partiture musicali; Lo Stato con basso ra; In basso ; Bara dei faraoni dell Antico egitto ; Quelle dell antico egitto sono coperte di bende; La zona d egitto con le tombe dei faraoni; Lo furono egitto e Jugoslavia: paesi non __; Cerca nelle Definizioni