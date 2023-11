La definizione e la soluzione di: La città araba in cui è nato Maometto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAMECCA

Significato/Curiosita : La citta araba in cui e nato maometto

Omonima, è per antonomasia la città santa (prima ancora di medina e gerusalemme) per i musulmani. è la città in cui, per la tradizione musulmana, è nato maometto...

