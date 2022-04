Circolava in Spagna prima dell Euro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circolava in Spagna prima dell Euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PESETA

Significato/Curiosita : Circolava in spagna prima dell euro

Hopkins university. url consultato il 2 ottobre 2021. ^ il coronavirus circolava in cina già da agosto, le immagini dai satelliti, su ansa.it, 10 giugno...

La prima peseta. la peseta sostituì l'escudo come principale unità di divisione monetaria, al cambio di 2,5 pesetas per 1 escudo. la peseta corrispondeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con circolava; spagna; prima; dell; euro; circolava no in Italia prima dell euro; circolava no in Italia prima dell euro; circolava no in Slovenia; circolava in Italia; Il portiere titolare italiano durante spagna 82; Una nomade della spagna ; Capitale della spagna ; Andiamocene... in spagna spa; Agli antipodi della prima ; Fu capitale d Italia dopo Torino e prima di Roma; Si esala l ultimo prima di morire; prima mestruazione della vita; Tessuto nervoso dell occhio fotosensibile; Agli antipodi dell a prima; Alterazione dell a percezione dell a realtà; È famosa per le tagliatelle dell o Zecchino d Oro; Nordeuro peo come il pittore Edvard Munch; Area abitata dai sami all estremo nord euro pa; euro peo sul Baltico; È a est dell euro pa; Cerca nelle Definizioni