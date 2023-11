La definizione e la soluzione di: Cilindri usati per arricciare i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIGODINI

Bigodini - Il gioco che non fa una piega è stato un programma televisivo italiano condotto da Max Novaresi e la partecipazione del duo Gretel & Gretel (Francesca Zanni e Michela Andreozzi); è stato trasmesso su Italia 1 dal 3 aprile al 30 dicembre 2000 dalle ore 13:00 alle 13:45, venendo promosso nell'orario dell'access prime time (dalle 20:00 alle 20:40) nel periodo estivo, dal 10 al 29 luglio, in sostituzione di Sarabanda. Si trattava di un quiz a premi, con domande perlopiù basate sui pettegolezzi dei VIP tratte da famose riviste di cronaca rosa, quali Novella 2000, Gente, Chi, ed altre. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

