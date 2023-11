La definizione e la soluzione di: Chi viene tradito... la riceve alle spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PUGNALATA

Significato/Curiosita : Chi viene tradito... la riceve alle spalle

Testamento lo ha tradito per trenta denari (matteo 26:14-16) attraverso il gesto di un bacio. l'iscariota è stato quindi una figura chiave durante la passione... Testamento lo haper trenta denari (matteo 26:14-16) attraverso il gesto di un bacio. l'iscariota è stato quindi una figura chiave durantepassione... Per accoltellamento si intende l'atto di penetrare e colpire con un oggetto affilato o appuntito - solitamente un coltello o un pugnale - con l'intento di uccidere o ferire una o più persone. Spesso si tratta di un atto doloso, ma può anche verificarsi come gesto auto-diretto (ad esempio suicidio). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Chi viene tradito... la riceve alle spalle : viene; tradito; riceve; spalle; viene preparato con patate e farina; viene spiccato per l arresto; viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Così viene detto il superato dalla moda; viene abbrunata in segno di lutto; La figura da interpretare che viene proposta sulle pagine della Settimana Enigmistica; Tito : il re tradito da Tarpea; tradito nell aspettativa; Fu tradito da Giuda; riceve anche il Vipacco; riceve la Estrema Unzione; Che riceve ; Lo esegue chi lo riceve ; riceve Maira e Pellice; Lo è ogni elemento della retina che riceve stimoli luminosi e li trasmette alle vie ottiche; Sulle spalle del gaucho; Si mette sulle spalle ; Il telo sulle spalle del prete; Entra in acqua con le bombole sulle spalle ; Indumento che copre le spalle ; Il gesto atletico che consente di segnare un gol con le spalle alla porta;

Cerca altre Definizioni