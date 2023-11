La definizione e la soluzione di: Che è in netto contrasto, discordante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRIDENTE

Significato/Curiosita : Che e in netto contrasto discordante

Repubbliche presenti sul territorio russo è discordante. per i russi sono 22, per la comunità internazionale e l'ucraina sono 21; a seguito dell’invasione... Repubbliche presenti sul territorio russo. per i russi sono 22, per la comunità internazionalel'ucraina sono 21; a seguito dell’invasione... I Sessanta stridenti (in inglese Shrieking Sixties) sono venti che si possono incontrare oltre i 60° di latitudine sud, vicino all'Antartide e strettamente legati alle condizioni meteorologiche della zona. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

