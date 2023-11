La definizione e la soluzione di: Che emana molta luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LUMINOSO

Significato/Curiosita : Che emana molta luce

Purana. la creazione può venire provocata da una singola entità, la quale emana o produce qualcosa da essa stessa, come nel caso del buddhismo tibetano... Sendero Luminoso (SL; nome ufficiale completo Partito Comunista del Perù sul sentiero luminoso di Mariátegui, PCP-SL) è un'organizzazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Che emana molta luce : emana; molta; luce; Lo emana la vamp; Se è elettrica emana luce; Che emana una gradevole fragranza; Pannello che emana calore; emana luce concentrata; Ha molta importanza negli spettacoli; Consuma molta carta bollata; Lo sport che richiede molta pazienza; Lo è una tela realizzata con molta pittura e oggetti vari; Pompa che asporta molta acqua in eccesso; Non fa molta strada per assistere al GP dell Emilia-Romagna; Si accende ma non per far luce ; Proietta luce intermittente; I colpi di luce nelle chiome; Studia i problemi morali alla luce delle più recenti scoperte della medicina; Produce una luce fioca; Danno luce ai locali interni;

