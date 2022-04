Che ha avuto un sonno rigenerante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che ha avuto un sonno rigenerante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Che ha avuto un sonno rigenerante

un fattore rigenerante, riuscendo a guarire anche ferite mortali, effetto che si amplifica con la luna piena: in un'occasione, con la luna piena, ha guarito...

Con pietro susini e giuseppe cuneo giunsero in sardegna, dopo essersi riposati ripartirono il 16 ottobre e dopo aver viaggiato a cavallo per 15 ore, il...