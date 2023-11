La definizione e la soluzione di: Cetaceo con un lungo dente simile a un corno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NARVALO

Significato/Curiosita : Cetaceo con un lungo dente simile a un corno

Linnaeus, 1758) è un cetaceo odontoceto estremamente caratteristico, il cui maschio presenta una zanna molto lunga attorcigliata a spirale che sporge... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

