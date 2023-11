Certi elementi tra tutti

Glidi transizione anche detti metalli di transizione, metalli del blocco d odel blocco d, sono quarantachimici,metallici...

Alcuni cerchi, noto in inglese come Several Circles (in italiano: Diversi cerchi) e noto in tedesco come Einige Kreise (in italiano: Alcuni cerchi) è un'opera di Vasilij Kandinskij realizzata tra il gennaio ed il febbraio del 1926.