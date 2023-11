Celebri colline piemontesi tra Cuneo e Asti

la città sorge in mezzo ale langheil monferrato, famose in tutto il mondo per i loro vini edin una posizione favorevole...

Le Langhe sono un territorio o sub-area geografica del basso Piemonte, situato tra le province di Cuneo e Asti costituito da un esteso sistema collinare, delimitato dal corso dei fiumi Tànaro, Belbo, Bòrmida di Millesimo e Bòrmida di Spigno e confinante con l'Astesana, il Monferrato (compreso il primo tratto della Bormida propriamente detta) e il Roero.