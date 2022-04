Cavo teso per stabilizzare una tenda in campeggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavo teso per stabilizzare una tenda in campeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIRANTE

Significato/Curiosita : Cavo teso per stabilizzare una tenda in campeggio

Compressione semplice. il tirante è anche un elemento costitutivo della capriata (catena) o delle strutture reticolari, dove il tirante viene chiamato anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

