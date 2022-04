Catena montuosa legata al castello di Dracula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Catena montuosa legata al castello di Dracula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARPAZI

Significato/Curiosita : Catena montuosa legata al castello di dracula

La catena montuosa dei carpazi si estende per oltre 1000 km attraverso il centro del paese, coprendo un'area di circa 70000 km². questi monti sono di bassa...

Coordinate: 47°00'n 25°30'e / 47°n 25.5°e47; 25.5 i monti carpazi o semplicemente carpazi (ceco, polacco e slovacco: karpaty; ungherese: kárpátok; rumeno:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

