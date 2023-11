La definizione e la soluzione di: La Carpenter che è stata Debra Morgan in Dexter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : JENNIFER

Significato/Curiosita : La carpenter che e stata debra morgan in dexter

Da jennifer carpenter. debra viene inizialmente presentata come un'agente della buoncostume sotto copertura. è la sorella di dexter morgan. i due sono... Jennifer Joanna Aniston (Los Angeles, 11 febbraio 1969) è un'attrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

