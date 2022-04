Il Carlo giallista di libri come Almost Blue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Carlo giallista di libri come Almost Blue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LUCARELLI

Significato/Curiosita : Il carlo giallista di libri come almost blue

Grazia negro, lupo mannaro, almost blue (1996), dal quale è tratto l'omonimo film, un giorno dopo l’altro (2000), il sogno di volare (2013), e la serie...

2010. ^ napoli, idea lucarelli, su tuttomercatoweb.com, 19 giugno 2010. ^ de laurentiis: "lucarelli è nostro" sscnapoli.it ^ lucarelli è del napoli «sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

